إيقاف منح التراخيص للمعامل في طرطوس خارج المنطقة الصناعية

أوقفت مديرية الصناعة في طرطوس منح التراخيص لإقامة المعامل خارج المنطقة الصناعية، فيما بقيت التراخيص سارية على المنشآت التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية.

وكشف مدير الصناعة المهندس عمار علي أن السبب وراء هذه الإجراءات هو إلزام أصحاب المعامل بالترخيص ضمن المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن أغلبية المعامل قيد الإنشاء موزعة في مناطق المحافظة.

وأشار علي إلى أن إيقاف التراخيص ينطبق على جميع أنواع المعامل كصناعة الأدوية، والحديد، والبلاستيك وغيرها، مستدركاً: “باستثناء المعامل والمنشآت التي تعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية، والتي تعطى التراخيص خارج المنطقة الصناعية”.

كما أكد علي أن الهدف من حصر التراخيص داخل المناطق الصناعية هو الحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة، وتنمية المناطق الصناعية من جهة أخرى، منوهاً بالوقت ذاته على التطور الذي شهدته المحافظة خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالصناعات الدوائية، حيث يوجد في طرطوس 7 معامل لصناعة الأدوية.

وفي سياق الصناعات الدوائية، اقترح علي إنشاء منطقة للصناعات الدوائية تستوعب عدداً كبيراً من شركات تصنيع الأدوية وفق معايير تحددها الوزارات المعنية.

أثر برس