29-06-2022
وفاة امرأة جراء سقوطها من الطابق السابع
عند الساعة 10.15 من تاريخ 28/6/2022 أعلم مدير منطقة القدموس من قبل إدارة جامعة الأندلس بالقدموس بوفاة المدعوة (ترياق صقور ) تولد 1974 موظفة بكلية التمريض اثر سقوطها من الطابق السابع لمبنى الجامعة – كلية التمريض ، وعلى الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة القدموس والأدلة الجنائية للمكان وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي حيث تبين أن سبب الوفـاة توقف القلب والتنفس التالي للأذية الهرسية الشديدة للدماغ بفعل الكسور المتعددة بعظام الجمجمة. التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
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