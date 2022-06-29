اليورو يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية

حافظ اليورو على مكاسبه الأخيرة قبل صدور أرقام التضخم الأوروبية هذا الأسبوع، التي من المتوقع أن تعكس تداعيات كبيرة على السوق، خاصةً بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن بلوغ التضخم مستويات “غير مرغوب فيها”.

وتترقب السوق صدور أرقام التضخم الألمانية، الأربعاء، والبيانات الفرنسية الخميس، وأرقام منطقة اليورو الجمعة.

وصعد اليورو بنسبة 0.5% مسجلاً 1.0574 مقابل الدولار، كما أدت توقعات الصعود إلى تداول اليورو مقابل الين عند 143.25 يورو إلى أعلى مستوى في 7 سنوات الأسبوع الماضي عند 144.24 يورو.

كما زاد اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% هذا الشهر إلى 86.20 بنس، لكنه ظل ضعيفًا مقابل الفرنك السويسري الذي صعد بشكل صاروخي بعد رفع مفاجئ لمعدلات الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري في وقت سابق من هذا الشهر.

حافظ الدولار على مكاسبه المتواضعة خلال الليل مقابل العملات الأخرى وتم تداوله عند 135.33 مقابل الين و0.693 أمام الدولار الأسترالي في الجلسة الآسيوية.

ووصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاماً عند 105.79 نقطة هذا الشهر واستقر في آخر مرة عند 103.93 نقطة.

كما عزز الدولار الكندي مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً 1.2829 دولار كندي