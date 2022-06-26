القبض على مروج مخدرات

أثناء تجوال إحدى دوريات قسم شرطة الصالحين لمراقبة أرباب السوابق والمشبوهين تمكنت من إلقاء القبض على شخص يقود دراجة نارية و يحمل سيـفيـن على ظهره وسيطرت عليه أثناء محاولته فتح قنبلة على الدورية لمنعهم من إلقاء القبض عليه ، وبتحري ملابسه عثر بحوزته على مسدسين حربيين وثلاثة سكاكين كباس وكمية من الحشيش والحبوب المخدرة ، تمت مصادرتهم جميعاً ، وبالتدقيق تبين وجود ( 9 ) إذاعات بحث بحقه بجرم ترويج الحشيش والحبوب المخدرة.

بالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بإذاعات البحث المذكورة ، كما اعترف بتشكيل عصـ.ابة أشرار وسلب بقوة السلاح بالاشتراك مع شخصين آخرين مازال البحث جاري عنهما.

نظم الضبط اللازم ، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات أصولاً.