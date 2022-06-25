أضرار كبيرة جراء العاصفة التي ضربت الساحل السوري فجر اليوم

سجلت محافظة اللاذقية وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات من سيارات وألواح للطاقة الشمسية وبعض أعمدة الكهرباء ولوحات إعلانية إضافة إلى تساقط لبعض الأشجار جراء العاصفة التي وقعت فجر اليوم.

وسجلت المديرية العامة للموانىء جراء العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية الحوادث التالية:

_وفاة صياد وغرق مركبه جراء العاصفة البحرية وذلك عند موقع رأس ابن هانئ ، ونجاة اثنين كانوا برفقته

_غرق زورق بحري وتم إنقاذ كل من على متنه / 6 بحّارة / وهم بخير .

- أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل و البسيط .

- أما في جبلة و بانياس و طرطوس: جنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة والأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت ورش محافظة اللاذقية منذ يوم أمس في جهوزية تامة للحالات الطارئة ومازالت تعمل على إزالة الأضرار التي خلفتها العاصفة في كافة مناطق المحافظة بتوجيه من المحافظ وذلك بحسب "روز سعيد" عضو مجلس مدينة اللاذقية في تصريحه ل نينار أف أم .