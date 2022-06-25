أضرار كبيرة جراء العاصفة التي ضربت الساحل السوري فجر اليوم

25-06-2022

أضرار كبيرة جراء العاصفة التي ضربت الساحل السوري فجر اليوم

سجلت محافظة اللاذقية وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات من سيارات وألواح للطاقة الشمسية وبعض أعمدة الكهرباء ولوحات إعلانية إضافة إلى تساقط لبعض الأشجار جراء العاصفة التي وقعت فجر اليوم.

وسجلت المديرية العامة للموانىء جراء العاصفة البحرية التي ضربت المنطقة الساحلية الحوادث التالية:

_وفاة صياد وغرق مركبه جراء العاصفة البحرية وذلك عند موقع رأس ابن هانئ ، ونجاة اثنين كانوا برفقته

_غرق زورق بحري وتم إنقاذ كل من على متنه / 6 بحّارة / وهم بخير .

- أضرار مادية كبيرة في منشآت التخييم والسياحة والاصطياف على شاطئ وادي قنديل و البسيط .

- أما في جبلة و بانياس و طرطوس: جنوح عدد من الزوارق البحرية المركونة والأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت ورش محافظة اللاذقية منذ يوم أمس في جهوزية تامة للحالات الطارئة ومازالت تعمل على إزالة الأضرار التي خلفتها العاصفة في كافة مناطق المحافظة بتوجيه من المحافظ وذلك بحسب "روز سعيد" عضو مجلس مدينة اللاذقية في تصريحه ل نينار أف أم  .

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...