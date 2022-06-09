صحيفة تكشف موعد التوغل التركي الجديد شمال سوريا

كشفت صحيفة “حرييت” التركية، أن موعد العمليات العسكرية في شمال سوريا سيكون خلال هذا الأسبوع، نقلاً عن مراسلين زاروا مناطق العمليات المخطط لها.



الصحيفة، قالت: «بينما يتوقع بدء العملية هذا الأسبوع، فقد ازداد النشاط في المنطقة، حيث تشاهد وحدات عسكرية تركية منتشرة على الخطوط الأمامية في ريف تل رفعت ومنبج في انتظار أنباء عن بدء العملية».

وأوضح أن «سلاح الجو التركي نفذ غارات بمناطق تل رفعت ومنبج لمنع تصاعد الهجمات، وأن الهدف هو تطهير المنطقتين من المسلحين وإعادة 500 ألف مواطن إلى أماكن إقامتهم»، على حد قولها، وطبقاً لوكالة نوفوستي الروسية.