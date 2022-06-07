قسد ترفع العلم السوري على مواقعها بمدينة تل رفعت

رفعت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، العلم السوري على مواقعها بمدينة “تل رفعت” في ريف حلب الشمالي، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية تشمل المدينة ومناطق أخرى.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية، إن عدستها التقطت مشاهد لرفع قوات “قسد” العلم السوري على برج الإذاعة وسط تل رفعت.

وأوضحت أن “قسد” تسعى لإظهار تقارب مع دمشق عبر روسيا في ظل توجه القوات التركية لتنفيذ عملية عسكرية ضدها.

وقالت إن قادة قوات “قسد” عملوا على نقل أسرهم من تل رفعت إثر التصريحات الأخيرة حول توجه تركيا للسيطرة على المنطقة وطردهم منها.

ونقلت الوكالة عن “مصادر موثوقة”، أن نصف عوائل القياديين في قوات “قسد” بمنطقة “تل رفعت” توجهوا لمدينة حلب التي يسيطر عليها الجيش السوري لا سيما حي “الشيخ مقصود”.

وكان “مظلوم عبدي” القائد العام لقوات “قسد” أكد انفتاح قواته للتنسيق مع قوات الجيش السوري وطالبه باستخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية.