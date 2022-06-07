تحقيق حول احتمال تنفيذ جندي هجوماً داخلياً في قاعدة شمال سوريا

أفادت شبكة "سي أن أن" نقلاً عن مصادر عسكرية أميركية بأنّ القيادة العسكرية تحقق في حادثة القرية الخضراء (شمال سوريا)، فيما إذا كانت عملية التفجير التي وقعت في الـ7 من نيسان/أبريل الماضي ناجمة عن عبوات ناسفة زرعها جندي أميركي داخل القاعدة.

وقالت الشبكة إنّ الجيش الأميركي يحقق فيما إذا كان جندي أميركي فجّر متفجرات في هجوم داخلي على قاعدة أميركية صغيرة في شمال سوريا أسفر عن إصابة 4 من أفراد الجيش، وذلك وفقاً لثلاثة مسؤولين دفاعيين وبيان صادر عن الجيش.

وأشارت إلى أنّ التحقيق يجري من قبل قسم التحقيقات الجنائية في الجيش ومكتب التحقيقات الخاص بالقوات الجوية.

وبحسب الشبكة، قال الجيش في بيان صدر أمس الإثنين إنّ إدارة البحث الجنائي في الجيش ومكتب التفتيش الأمني التابع للقوات الجوية يجرون تحقيقاً مشتركاً في الحادث، لافتةً إلى التعرّف على مشتبه به محتمل، وهو عضو في الخدمة الأميركية.

وأضافت الشبكة أنّ الجندي المتهم نُقل إلى خارج سوريا، لكن لم توجّه تهمة إلى أحدٍ حتى الآن.

ولفتت إلى أنّ المسؤولين الأميركيين أعربوا عن اعتقادهم بأنّ التفجير كان نتيجة لإطلاق نيران غير مباشرة على القاعدة، وشبيهاً بالهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي تعرضت لها المنطقة.

المصدر: CNN