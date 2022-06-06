ارتفاع عدد إصابات جدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، إنها سجلت ما لا يقل عن 780 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود لدى البشر في 27 دولة غير موبوءة بالمرض.

وذكرت المنظمة في إفادة صحفية دورية حول المرض: "منذ 13 أيار إلى 2 حزيران، أُبلغنا عن 780 حالة مؤكدة مختبريا لمرض جدري القرود في 27 دولة عضوة، في أربع مناطق تابعة للمنظمة وغير مستوطنة بفيروس جدري القرود".

وبذلك، تم تأكيد 523 حالة أخرى منذ 29 أيار، عندما أصدرت المنظمة تحديثها السابق للوضع الوبائي مع تأكيد 257 إصابة جديدة، وتشير الأرقام الجديدة إلى ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس بنسبة 203%.