صالات السورية للتجارة في اللاذقية خاوية من الأرز والسكر والزيوت

أمام ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها، يتنقل المواطنون في اللاذقية بين المحال العادية ومراكز (السورية للتجارة) باحثين عن الأسعار التي تناسبهم، ليتفاجؤوا بعدم توفر المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والزيوت، في صالات السورية للتجارة .

واشتكى عدد من المواطنين في مدينة اللاذقية من عدم وصول الرسائل النصية للكثيرين منهم لاستلام مخصصاتهم من الأرز والسكر المقنن، مشيرين إلى أن من حصل منهم على مخصصاته من المادتين ينتظر منذ أكثر من شهر و بفارغ الصبر وصول الرسالة لاستلام عبوة الزيت، متسائلين عن سبب التأخر بوصول الرسائل للمواد المقننة، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين حصلوا على المواد المقننة و الزيت منذ أكثر من شهر و بكل سهولة .

وأكد آخرون أن تشكيلة كبيرة من المواد الأخرى كالبرغل و المعكرونة و الشعيرية و المعلبات موجودة و بكثرة على حساب عدم توافر مادتي الأرز و السكر الحر .

من جانبه، بين المهندس سامي هليل مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية أن الأرز والسكر الحر والمقنن غير متوفرين في مراكز وصالات السورية للتجارة منذ فترة، بسبب قلة التوريدات للمادتين، مبيناً في الوقت ذاته أن هاتين المادتين ستتوفران في المراكز و الصالات خلال أسبوع حسب التوريدات.

وأشار هليل إلى أنه تم توزيع المواد المقننة بنسبة ٩٠٪ لمادة السكر و ٥٥٪ للأرز ، و ٢٢٪ للزيت وسيتم إتمام عملية التوزيع فور وصول التوريدات .

ورداً على شكوى المواطنين بعدم توفر الزيت في الصالات، أوضح هليل أن مادة الزيت تباع فقط عن طريق الرسائل التي تصل للمواطنين ويتم تباعاً توزيع الكميات التي تصل إلى الصالات، مشيراً إلى توفر تشكيلة واسعة من البرغل بسعر ٤٠٠٠ ليرة والمعلبات، كذلك الشعيرية و المعكرونة و الفريكة و البقوليات كالحمص و الفول وغيرها من المواد الغذائية .

تشرين