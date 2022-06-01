300 ألف سوري يفكرون بالانتحار...أو السفر
أكد استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي د. تيسر حسون:
- أن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ومعظمها لحالات مصابة بالاكتئاب بكل أنواعه وكذلك القلق، مضيفا أن غالبية الحالات التي تراجع تعاني من ضغوط نفسية لا تحل وهذا من تداعيات الأزمة.
- وقال الأخصائي في حديثه مع مجد حديفه إن خلال السنتين الأخيريتين كانت الجملة الوحيدة التي يجاوب بها المراجع عند سؤاله ماذا ستفعل هي " بدي سافر"، كما أن جزء كبير من المراجعين يقولون أنهم لا يملكون أي أحد قريب ليساعدهم.
- واعتبر د. حسون ضمن برنامج حوار على النار أن نسبة الاكتئاب في الدول متوسطة الدخل التي تتعرض للأزمات هي 10-15 بالمئة من إجمالي السكان، بالتالي لدينا بالحد الأدنى 2 مليون مصاب بالاكتئاب نظرا لعدد سكان سورية، علما أن 15 بالمئة من مصابي الاكتئاب يحاولون الانت.حار، بالتالي نتحدث عما يقارب 300 ألف سوري يحاول أو فكر الانت.حار طبقا لمعايير #منظمة_الصحة_العالمية، قائلا إن من كل عشرة مراجعين هناك 8 حالات اكتئاب من بينهم 5 لديهم رغبة انتحارية.
- مشيرا إلى أنه سابقا كان الاكتئاب يقتصر على الأعمار فوق30، أما الآن فأصبح يصل للأطفال وسجل حالات اكتئاب لأطفال بعمر الابتدائي وهذا #مؤشر_خطير، منوها إلى أن معظم السوريين أو جميعهم يعانون من ضغوط نفسية، ولا يوجد أي أحد بمنأى عن تداعيات الأزمة.
ميلودي إف ام
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