مقتل 320 أوكرانيا على يد الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مراكز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية ومواقع حشود عسكرية ومعدات قتالية خاصة بها باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم.. إن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران المسير الروسي استهدف 3 مقرات للقيادة و67 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية الأوكرانية كما تم تحييد 320 من النازيين وتعطيل 47 قطعة من الأسلحة والمعدات القتالية.

وأضاف كوناشينكوف.. إن وسائط الدفاع الجوي المضاد الروسية دمرت 15 مسيرة أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومحافظتي خاركوف وخيرسون كما تم في هاتين المحافظتين اعتراض 9 قذائف لراجمات صواريخ من طراز سميرتش.

ودمرت القوى الصاروخية والمدفعية أيضاً 62 من مقرات القيادة بما فيها مقر القيادة العملياتي ” يوغ” في بلدة نوفي بوا في محافظة نيكولايف و593 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية و55 من مرابض المدفعية ومدفعية الهاون.. ودمرت أيضاً 4 منصات لراجمات صواريخ ب م 21 من طراز غراد و46 قطعة من الأسلحة والمعدات القتالية ومستودعا للذخائر في منطقة نوفوميخايلوفكي في جمهورية دونيتسك.

وأضاف المتحدث.. إنه تم تدمير أكثر من 15 دبابة وآلية قتالية للمشاة وخمسة مدافع من عيار كبير بنتيجة ضربات مدفعية على مستودع في منطقة مصنع السفن اوكيان في مدينة نيكولايف.

وبالإجمال قال كوناشينكوف.. إنه تم منذ بدء العملية الروسية الخاصة إسقاط 183 طائرة و128 حوامة و1064 مسيرة كما تم تدمير 325 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و3323 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة و451 من راجمات الصواريخ و1731 من مدافع الميدان ومدافع الهاون وكذلك 3294 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.