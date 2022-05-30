30-05-2022
14 مليار ليرة غرامات قضايا التهريب خلال أربعة أشهر
بلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأوضح مدير الجاهزية في المديرية فرحان سموري أن عدد القضايا الجمركية المحققة منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان الماضي بلغت 1774 قضية تتنوع المواد المصادرة فيها ما بين “المواد الغذائية والكهربائيات وقطع التبديل ومواد التجميل والألبسة وغيرها”.
وأشار سموري إلى أن مكافحة التهريب تأتي على رأس سلم أولويات عمل الجمارك العامة لأن ذلك يسهم في حماية المنتجات والصناعات المحلية من المنافسة غير المشروعة من قبل المنتج الأجنبي إلى جانب حماية المواطنين من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري والمغشوشة والمضرة بالصحة العامة.
سانا
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