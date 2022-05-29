الأظافر الشاحبة يمكن أن تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

قال رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى جامعة “ميديبول ميغا” التركية البرفيسور بلال بوزتوسون إن الأظافر الشاحبة يمكن أن تكون مؤشرا على ارتفاع معدل الكوليسترول.

وأضاف في بيان نشرته الجامعة ونقلته وكالة “الأناضول” أن خطوطًا غامقة تظهر تحت الأظافر عند ارتفاع الكوليسترول في الدم، إذ يتسبّب الكوليسترول في تضيّق الأوردة أو انسدادها ومن ثم تقييد تدفق الدم المتجه إلى مناطق مختلفة في الجسم بما فيها الأظافر.

النحاف معرضون أيضًا للإصابة بارتفاع الكوليسترول

وأشار بوزتوسون إلى أسباب ارتفاع الكوليسترول وأعراضه موضحًا أن السمنة من بين العوامل المؤدية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن هذا لا يعني بالضرورة عدم إصابة الأشخاص النحفاء بهذا المرض.

وأردف قائلًا “يمكن للشخص النحيف أن يصاب أيضًا. ومن أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الكوليسترول قلة الحركة وتناول الأطعمة السريعة والجاهزة التي تحتوي على الزيوت المشبعة والمحولة”. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يُصاب الإنسان بارتفاع الكوليسترول إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بهذا المرض أو مصابًا بمرض السكر أو أمراض الكلية أو بضعف في عمل الغدد.

من أعراض ارتفاع الكوليسترول تخدّر القدمين وتشنجهما

وأوضح بوزتوسون أن الشعور بالخدر في القدمين والفخذين ربما يكون مرتبطًا بارتفاع الكوليسترول، فعندما يحدث انسداد في أوردة الفخذ لا تصل كمية كافية من الدم والأكسجين إلى القسم السفلي من الجسم، ولهذا فالعديد من مرضى الكوليسترول يشعرون بألم وتعب في القدمين.

وأضاف “يمكن أن يتسبّب ضعف تدفق الدم إلى القدمين واليدين بالشعور بالألم والتعب والخدر. ومن الأعراض الأخرى للمرض الشعور بتشنج وبرودة في القسم السفلي من الجسم والبطء في تعافي الجروح.