هل يحل الغاز الجزائري محل الروسي؟

وقعت الجزائر مع الصين، اتفاقية ضخمة بمجال الطاقة، بقيمة 490 مليون دولار، بين شركتي سوناطراك الجزائرية وسينوبيك الصينية.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر اقتصادية، أن الاتفاق من أجل تطوير موقع الزرزايتين الجزائري، وجاء بعد ساعات من توقيع اتفاق تفاهم مع شركة إيني الإيطالية، خلال تواجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في روما.

وتحدث تبون عن اقتراح لإنجاز خط كابل بحري من الجزائر إلى إيطاليا، يتم من خلاله تمويل إيطاليا مع إمكانية أن يمتد التمويل إلى جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية.