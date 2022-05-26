١٥٠ ألف ليرة أجرة الدليل السياحي يومياً

26-05-2022

١٥٠ ألف ليرة أجرة الدليل السياحي يومياً

بيّن وزير السياحة محمد رامي مرتيني زيادة أجور الأدلاء السياحيين في سوريا، وخاصة أن التعويضات اليومية لم تكن بالمستوى المطلوب.

فصدر قرار برفع التعويضات من 15 ألف ليرة إلى ما بين 100 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة في اليوم الواحد.

وأضاف الوزير: "إن مهنة الأدلاء مهنة فكرية دقيقة"، منوهاً بسعي الوزارة للحد من هجرة هذه الكفاءات بما فيه العمل على إلزام الشركات والمكاتب السياحية بهذا القرار نظراً لتفرغ الدليل السياحي مع المكاتب ليلاً نهاراً.

وبحسب مرتيني، تم استبعاد مهنة الدلالة السياحية والمهن التراثية من قرار وضع الفعاليات السياحية خارج مظلة الدعم، وبذلك تم إبقاؤهم نظراً لأهميتهم الكبيرة وضرورة حصولهم على معاملة تفضيلية عن غيرهم.

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