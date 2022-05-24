قسد: تسخين تركيا الأجواء في شمال سوريا يضرب الاستقرار

أكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، أنّ "تسخين الأجواء من قبل تركيا في شمال سوريا يأتي في سياق محاولات ضرب الاستقرار".

وفي بيانٍ له، قالت "قسد": "لا يوجد تغيير استراتيجي في توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال سوريا وشرقها"، مشيراً إلى أنّ "تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية يأتيان في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش".

وأضاف البيان أنّ "قواتنا تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال سوريا وشرقها، وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة".

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في وقتٍ سابق اليوم إنّ الجيش التركي "يعتزم تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة الإرهاب على حدود الدولة".

وأضاف: "سنبدأ باتخاذ خطوات جديدة لاستكمال المنطقة الآمنة بعمق 30 كم شمال سوريا"، ولفت إلى أنّ "الأولوية في العمليات العسكرية ستكون للمناطق التي يتم من خلالها الهجوم على المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي".