22-05-2022
مقتل ثلاثة مدنيين في خيرسون جراء القصف الأوكراني
أعلنت الإدارة العسكرية والمدنية في مدينة خيرسون مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية قرية بيلوزيركا.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الإدارة قولها في بيان أمس “إن سلطات كييف وجراء هزيمتها في ماريوبول وعلى الجبهات الأخرى تحاول الانتقام من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرتها.. وقد نفذت قواتها هجوماً على قرية بيلوزيركا في خيرسون ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح عشرة آخرين.
وسيطرت القوات الروسية على خيرسون جنوب أوكرانيا بشكل شبه كامل خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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