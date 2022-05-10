انخفاض أسعار الخضار في أسواق الحسكة

انخفضت أسعار مختلف أصناف الخضار في أسواق مدينة الحسكة مع انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وبنسب تتراوح بين 10- 25% عن أسعارها ما قبل العطلة .

وخلال جولة لجريدتنا في سوق الهال بمركز مدينة الحسكة، تم رصد أسعار بعض الخضراوات، حيث تراوح سعر الكيلو من البندورة بين 2000-2200، والبطاطا 2000 -2300، والباذنجان 1200-1500، والكوسا 1000 -1200، والخيار 700- 1000 ليرة.

بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 3000، والبازلاء الحب 4000، والفول الأخضر الحب 2000 ليرة.

فيما بلغ كيلو البصل الفريك 700، وتراوح سعر الثوم الأخضر بين 500- 700 ليرة، كما تباع باقات الحشائش الخضراء/ بقدونس – جرجير – نعناع – خس صغير/ بسعر 250 ليرة للباقة الواحدة .

وأرجع عدد من باعة الخضار في منطقة سوق الهال أسباب الانخفاض إلى بدء تسويق موسم الخضار القادم من ريف دير الزور إلى الحسكة وبكميات وفيرة وعدم قدرة باعة الجملة على تخزين كميات كبيرة من الخضار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والخشية من تعرضها للفساد .