الرئيس الأسد يستقبل رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر

بحث الرئيس الأسد مع رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر بيتر ماورير عمل اللجنة في سوريا، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

واعتبر الرئيس الأسد أنَّ الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم، وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء.

وأعرب “ماورير” عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق، والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني.