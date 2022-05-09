الرئيس الأسد يستقبل رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر

09-05-2022

الرئيس الأسد يستقبل رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر

الرئيس الأسد يستقبل رئيس منظمة دولية

بحث الرئيس الأسد  مع رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر بيتر ماورير عمل اللجنة في سوريا، والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

واعتبر الرئيس الأسد أنَّ الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم، وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء.

وأعرب “ماورير” عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق، والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني.

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