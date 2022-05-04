إيران: مفاوضات فيينا متواصلة ونتطلع إلى اتفاق قوي ودائم

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي لم تتوقف بل ما زالت متواصلة عبر تبادل رسائل مكتوبة مع الأمريكيين من خلال وسيط أوروبي.

وقال عبد اللهيان في مقابلة مع قناة “المسيرة” اليمنية إن “مفاوضات فيينا لم تتوقف بل هي مستمرة مع الأمريكيين من خلال تبادل الرسائل الخطية من أجل إزالة الحظر أحادي الجانب المفروض على إيران”.

وأضاف عبد اللهيان إن “هدفنا من هذه المفاوضات هو الحصول على اتفاق قوي ودائم حيث أننا طالبنا الجانب الأمريكي بأن تتسم نظرته بالواقعية إذ إن إلغاء الحظر في مختلف المجالات والحصول على ضمانات اقتصادية يعتبر من أهم النقاط التي جاءت في جدول أعمال هذه المفاوضات التي تتم بوساطة ممثل الاتحاد الأوروبي”.

وأعرب عبد اللهيان عن اعتقاده بأن الجانب الأمريكي “تفهم الخطوط الحمراء لإيران” مؤكداً أن طهران ستواصل مفاوضاتها وبمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق فإن ممثل إيران في هذه المفاوضات سينفذ التغييرات النهائية في الاتفاق.

من جهة أخرى أكد عبد اللهيان أن إيران ستبقى سنداً داعماً للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة منوهاً بتضحيات الفلسطينيين في مواجهة انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني جدد عبد اللهيان التأكيد على مواصلة إيران المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي.

وقال عبد اللهيان إن “إيران ستواصل المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق نهائي” داعياً الولايات المتحدة إلى “اتخاذ خطوة نحو مبادرة سياسية واصلاح السلوك غير القانوني الذي اتخذه رئيسها السابق دونالد ترامب”.

من جانبه أكد كوفيني أن المبادرات السياسية الإيرانية في مسار المفاوضات النووية تستحق الثناء مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق جيد يلبي مطالب إيران وجميع الأطراف المتفاوضة في فيينا.

وأكد الجانبان متابعة وتيرة تنمية العلاقات الثنائية وتطويرها وكذلك استمرار المشاورات بين البلدين بما يخص أهم القضايا الدولية وخاصة مفاوضات فيينا النووية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أمس أن الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في فيينا جاهز وينتظر التوقيع داعياً مجموعة “4 زائد 1” إلى الإثبات بأن واشنطن قادرة على الالتزام بتعهداتها.