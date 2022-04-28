المغرب يحبط تهريب أطنان من الحشيش

أعلنت الشرطة المغربية أنّها أحبطت، أمس الأربعاء، في طنجة، محاولة لتهريب أكثر من 31 طناً من الحشيشة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إنّ وحدات الشرطة تمكّنت "من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طناً و197 كيلوغراماً من مخدّر الحشيش".

وأضافت أنّ هذه الشحنة ضبطت داخل مستودع "محشوة في مجسّمات تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنّها مواد فلاحية".

ولم يحدد البيان الوجهة المفترضة لهذه المخدرات، التي غالباً ما تهرّب إلى أوروبا.

وأسفرت العملية أيضاً عن توقيف شخص (61 عاماً) ذي سوابق قضائية، "يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات"، وفق ما أضافت الشرطة، مشيرة إلى استمرار البحث لتحديد بقية المتورطين المفترضين.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن ضبط كميات متفاوتة من الحشيشة في عمليات مماثلة، لكنّ هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها منذ بداية العام.

سكاي نيوز