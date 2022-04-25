إصابات بحريق في محل تبديل غاز بدمشق

أصيب 4 أشخاص، أحدهم رجل إطفاء، بحروق نتيجة حريق نشب أمس في محل لتبديل اسطوانات الغاز بساحة الميسات بدمشق.

ونقلت محافظة دمشق عن العميد داؤود عميري قائد فوج إطفاء دمشق أن حريقاً نشب أمس ضمن منزل وهو بنفس الوقت محل لتبديل اسطوانات الغاز بساحة الميسات، نتج عنه أربع إصابات وهم الزوج والزوجة والولد، إضافة إلى تعرض عنصر الإطفاء للإصابة بحروق خلال محاولته إخماد الحريق.

وأوضح العميد عميري أن فريق فوج الإطفاء تمكن من السيطرة على النيران وإخماد الحريق وتبريده ونقل المصابين إلى مشفى المواساة لتلقي العلاج.



