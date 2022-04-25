القوات الأوكرانية ألقت على الجيش الروسي حاوية مع أمبولات

قال إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للجيش الروسي، إن طائرة بدون طيار أوكرانية رمت في 21 أبريل حاوية بها أمبولات على القوات الروسية.

وأضاف الجنرال الروسي: “في يوم 21 أبريل 2022، قامت طائرة بدون طيار أوكرانية بإسقاط حاوية بها أمبولات على موقع للقوات الروسية. وكان من المخطط عند تدميرها حدوث تفاعل كيميائي من شأنه أن يتسبب في انفجار وحريق مع إطلاق مواد سامة غير مدرجة في القوائم التي تتضمنها الاتفاقيات”.



ووفقا له، يتم تحليل محتويات الأمبولات كيميائيا في المختبر 27 بالمركز العلمي بوزارة الدفاع الروسية المعتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسترسل نتائج التحليل إلى أمانتها الفنية. وفقا للإجراءات المتبعة.

المصدر: نوفوستي