تحذير شديد من أضرار البرتقال على الريق

24-04-2022

تحذير شديد من أضرار البرتقال على الريق

الطعام الذي تأكلينه على الريق يحدد مسار نهارك بالكامل. قد تؤدي بعض أنواع الأطعمة إلى مشاكل صحية في الأمعاء إذا تناولتها على الريق. إكتشف ما هو تأثير تناول البرتقال على الريق.


إن تناول الحمضيات. ومنها البرتقال على الريق يمكن أن يؤدي إلى زيادة حمض المعدة.

إضافة إلى ذلك. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البرتقال الغني بالألياف. والفركتوز على معدة فارغة إلى إبطاء عمل الجهاز الهضمي.


لذلك يجب تجنّب تناول البرتقال على الريق. والإكتفاء بتناوله كوجبة خفيفة بين وجبة الفطور. والغداء . و بعد الغداء بساعتين تقريباً.

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