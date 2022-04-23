سوريا تنفي وجود أي اتصالات مع تركيا

نفت سوريا وجود أي اتصالات مع تركيا كما يزعم بعض مسؤوليها وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال مكافحة الإرهـاب مع "نظام إرهابـي".

وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أنه «بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات نظام أردوغان على المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع المجموعات الإرهـابية التابعة له يحاول هذا النظام كعادته أن ينشر تارة أو يسرب تارة أخرى أخباراً ملفقة يدعي فيها حصول اتصالات على مستويات مختلفة بين الحكومة السورية وبين أفراد من النظام التركي».

وأضاف المصدر وآخر تلك «الأكاذيب ما صرح به وزير خارجية النظام التركي من إمكانية التعاون مع سوريا في مكافحة الإرهـاب».

واعتبر المصدر أن هذا وأن دل على شيء فإنما يدل على الانفصال التام عن الواقع الذي أصاب هذا «النظام الاخونجي» كاملاً، وأن آفة الكذب والتلفيق لم تعد تقتصر على أردوغان بل انتشرت هذه العدوى لمسؤولين اخرين في نظامه.

وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تنفي كل هذه التصريحات والأخبار والتسريبات جملة وتفصيلاً وتعتبرها نوعاً من أنواع الهذيان السياسي من هذا النظام.

وأشار المصدر إلى أن سوريا ستعلن وبشكل شفاف عن أي تعاون إن حصل مع أي جهة كانت، مشدداً على أنه لا يمكن لسوريا أن تتعاون في مجال مكافحة الإرهـاب مع نظام إرهــ.ــابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم.