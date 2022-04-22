 وفقاً لمؤشر علبة المتة يجب ان يكون راتب الموظف 2100000 !

نشرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب عبر حسابها في فيسبوك تحليلاً مالياً بسيطاً وطريفاً لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري معتمدةً في ذلك على مؤشر علبة المتة!!.

سيروب لفتت في تدوينتها الى أنه في عام 2010 كان سعر علبة المتة 25 ل. س، اليوم سعر نفس العلبة 3500 ل. س، يعني زاد سعر العلبة 140 ضعف.



وبينت: “لمّا كان وسطي الرواتب 15000 ل. س في العام 2010، هذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 2100000 ل. س (نعم مليونان ومئة ألف ليرة سورية) كي يحافظ الموظف على القوة الشرائية لدخله.

واعتبرت انه يمكن لعلبة المتة أن تصبح مؤشر لقياس المستوى العام للأسعار.

كما اشارت الى انه عام 2010 توافر في السوق بعض أنواع المتة بسعر 15 ل. س، وطرحت الباحثة: “بفرض كان راتبك 25000 ل.س في العام 2010، فكم الراتب الذي يجب أن تحصل عليه في العام 2022.