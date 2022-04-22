وزيرة سابقة تنتقد قرار إعفاء الودائع الجديدة من سقف السحب اليومي

انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" قرار مصرف سوريا المركزي بإعفاء الودائع الجديدة من سقف السحب اليومي، والمحدد سابقاً بـ 5 ملايين ليرة سورية.

وقالت عاصي عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "التمييز بين الودائع القديمة والجديدة بحد ذاته غير جائز ولا يحق للمصرف ذلك، أم هي أذن الجرة يضعها كيفما شاء؟ أم أنه قرار تفصيل سيخدم البعض؟".

وتابعت: "السؤال الذي يطرحه المودعون الجدد.. هل هناك ما يمنع المركزي من إصدار قرارات اخرى تقيد السحب اليومي وتشمل هؤلاء الجدد؟".

واعتبرت الوزير السابقة أن القرار الجديد، لن يكون له انعكاس كبير على زيادة الإيداع، بل سيضعف الثقة اكثر بإجراءات المركزي التمييزية.

وكان مصرف سوريا المركزي، أصدر تعميماً يقضي بإعفاء الإيداعات النقدية لدى المصارف المودعة بعد تاريخ 3 من نيسان الحالي، من حد سقف السحب النقدي اليومي وفق شروط محددة.

واشترط التعميم الذي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية، أمس الخميس، أن يشمل الإعفاء، الإيداعات التي أودعت بهدف استثمارها بعد تاريخ قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن تعديل الحد الأدنى لمعدلات الفائدة، والذي صدر يوم 3 نيسان الحالي.

وأوضح التعميم، أنه يمكن للمودع الذي ينطبق عليه الشرط، عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز سقف السحب اليومي المحدد سابقاً بخمسة ملايين ليرة سورية.

وكان مجلس النقد والتسليف أصدر قراراً رفع فيه الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية وحسابات شهادات الاستثمار.

وحدد القرار معدلات الفائدة بـ 0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب، و11% لكل من الودائع لأجل شهر، وشهادات الاستثمار.