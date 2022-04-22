منحة مالية لجرحى العمليات الحربية ولأسر الشهداء والمفقودين

وجه القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد، بصرف منحة_مالية لمرة واحدة، تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز 40% وما فوق، كما وجه القائد العام للجيش والقوات المسلحة بصرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل أسر الشهداء والمفقودين، وتصرف من صندوق الشهداء والجرحى والمفقودين.

وتقضي المنحة بتخصيص مبلغ 100 ألف ليرة سورية للجرحى من شريحة العجز #الجزئي (40 – 69%) ، ومبلغ 150 ألف ليرة للجرحى من شريحة العجز تحت الكلي (70 – 79%)، فيما سيحصل جرحى العجز الكلي (80% وما فوق) على منحة مالية وقيمتها 200 ألف ليرة سورية.



وبالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين، فتقضي المنحة بصرف مبلغ 150 ألف ليرة سورية لأسرة الشهيد المتزوج، و100 ألف لأسرة الشهيد العازب، ومثل ذلك لأُسر المفقودين.