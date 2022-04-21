أسعار المنتجات السورية بالعراق أرخص من سوريا

اعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية ليس منطقياً، مشيراً إلى وجود ممنهجة على المواطن والليرة السورية.

وتحدث شهدا في منشور له على فيسبوك عن وجود تفاوت بأسعار البضاعة السورية الموجودة في السوق المحلية والمصدرة إلى الخارج، فأسعارها أرخص في الأسواق العراقية، رغم أن سوريا البلد المنتج لها.

وذكر أن البضاعة المصدرة للعراق تخضع لرسوم جمركية تصل إلى ١٥% وسطياً، وضريبة ٢٠%، يضاف إليها أجور الشحن، ونسبة الربح ٢٠%.

الخبير الاقتصادي قال إن «اعتقد أن مقولة سوريا أرخص من الأسواق المجاورة باتت غير مقبولة لأنها لا تمت للواقع بصلة».

وأشار شهدا إلى أن الحد الأدنى للأجور 1500 دينار عراقي، تساوي 400 دولار، مضيفاً: «احسبوا الدولار كيفما تشاؤون على السعر الرسمي أو على سعر السوق السوداء، المنتجات السورية في الداخل أغلى من الأسواق المجاورة».

ونشر مقارنة لأسعار البضاعة السورية بالدينار العراقي مع الليرة، وتبين ما يلي:

قميص قطن رجالي داخلي صناعة حلب ١٥٠٠ دينار أي ٢٨٠٠ ليرة سورية

خل أبيض البستان ٢٥٠غ ١٥٠٠ دينار أي ٢٨٠٠ ليرة سورية

وينار شوكولا دهن ٢٥٠٠ دينار أي ٤٦٦٠ ليرة سورية

لبنه نيو بارك ٢٠٠٠ دينار أي ٣٧٣٠ ليرة سورية

منظف كرمل ٢٠٠٠ دينار ٣٧٣٠ ليرة سورية

زعتر أحمر البستان ٤٥٠ غ ٢٢٥٠ دينار أي ٤٢٠٠ ليرة سورية

كرمل معطر ٢٠٠٠ دينار ٣٧٣٠ ليرة سورية

مربى التوت درة ٢٠٠٠ دينار ٣٧٣٠ ليرة سورية

مرتديلا هنا ٢٠٠غ ١٠٠٠ دينار ١٨٦٠ ليرة سورية

ملوخية البستان ٢٠٠غ ٢٧٥٠ دينار ٥١٣٠ ليرة سورية

ودعا الخبير الإعلام إلى الإضاءة على أسعار المنتجات السورية بالأسواق المجاورة ومقارنتها بأسعارها بالأسواق الداخلية.

وختم شهدا منشوره قائلاً: «ما عرضناه يجب أن يكشف الكثير من الأمور، إذا كان هناك مهتمين للشأن الاقتصادي السوري، شيء ممنهج ما يحدث في الأسواق السورية».