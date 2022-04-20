أكثر من 34 مليار قروض الزراعي السوري

كشف مدير عام المصرف الزراعي السوري التعاوني “إبراهيم زيدان” أن «المصرف منح منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آذار قروضاً بقيمة 34.6 مليار ليرة سورية، من أصل المبلغ الذي يخطط لإقراضه خلال عام 2022 والبالغ 100 مليار ليرة، أي بلغت نسبة الإقراض 4.5 %، موزعة على 13.6 مليار ليرة إقراضات، و3000 مليون ليرة إقراضات المؤسسة العامة للأقطان، وتخصيص 410 ملايين ليرة للمشرع الوطني للري الحديث، ورصد 666 مليار ليرة بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام، ليبلغ اجمالي المخطط العام من قبل المصرف لجميع الإقراضات خلال 2022 أكثر من 765 مليار ليرة».

“زيدان” وفي تصريحات صحفية أن «المصرف مستمر بتأمين مستلزمات الإنتاج من البذار والسماد على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، وتم خلال الفترة نفسها بيع أسمدة بكمية 58905 أطنان بمبلغ إجمالي تجاوز 69 مليار ليرة».

وبيّن أن «إجمالي قيمة الودائع في المصرف وصلت إلى 193.6 مليار ليرة، موزعة على الشكل التالي: ودائع تحت الطلب 176.9 مليار ليرة، وحسابات تحت الطلب قطع مالي مصرفي 3856 مليوناً، وودائع لأجل 578 مليوناً، وودائع توفير 12252 مليوناً، وحسابات المجدة 62 مليون ليرة».