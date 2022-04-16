البدر الأول في شهر نيسان و أثره على ثقافات الشعوب 

تعمدت ذكر كلمة (الأول) لأنه من الممكن أن يصدف اكتمال القمر مرتين خلال شهر نيسان حسب التقويم الشمسي سواء التقويم الغريغوري (الغربي) او اليولياني (الشرقي)، مرة بأوله ومرة بآخره ،وربما تسائل أحدكم (وهل هناك شهر نيسان آخر حسب التقويم القمري؟) كل ذلك وأكثر سأشرحه لكم الآن..

ستصادفون عبارة (القمر الوردي) في هذه الفترة على بعض الصفحات ويقصد به القمر الأول المكتمل في شهر نيسان وهي تسمية من تراث الهنود الحمر وسمي كذلك بسبب تزامنه مع تفتح زهرة (القبس) ذات اللون الوردي في امريكا ! وكان الهنود الحمر يطلقون اسم محدد للبدر حسب الشهر الذي يكتمل به وإن صدف اكتمال البدر مرة اخرى في شهر نيسان يطلقون عليه اسم القمر الأزرق وفي شهور أخرى هناك قمر الثلج وقمر الذئب وقمر الصياد وقمر الدودة ...

نعود إلى الشرق المزدحم بالحضارات حيث يحدد اكتمال البدر في شهر نيسان حسب التقويم العبري حلول عيد الفصح اليهودي وهو اهم الأعياد اليهودية ويمثل ذكرى خروج اليهود من مصر أيام سيدنا موسى عليه السلام وتحررهم من العبودية وكان لاصرار بعض المتعصبين اليهود على تقديم القرابين بهذا العيد امس الجمعة في ساحة المسجد الأقصى السبب الرئيسي بالمصادمات التي حصلت هناك، وهنا تجدر الإشارة على أن التقويم العبري له خصوصية من حيث ان بداية الشهر تبدأ مع ظهور الهلال فالأشهر حسب هذا التقويم قمرية، ولذلك يكون عيد الفصح اليهودي دائماً في ١٥ نيسان حسب التقويم العبري.

اما بالنسبة للطوائف المسيحية فللبدر الأول من شهر نيسان حسب التقويم الغريغوري الغربي أهمية خاصة لتحديد عيد الفصح المسيحي الذي يحسب بأول يوم أحد بعد اول اكتمال بدر بعد الاعتدال الربيعي (الاعتدال الربيعي في ٢١ آذار) لذلك فسيكون عيد الفصح الغربي يوم الأحد القادم .. كل عام وانتم بخير





حسن علي يونس