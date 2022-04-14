جهاز الأمن الوطني العراقي يفكك عصابة لـ تزوير الصكوك 

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، تسجيلا للحظة القبض على عصابة لـ"تزوير الصكوك" في العاصمة بغداد.

ويتحدث أحد أفراد العصابة عن العمليات التي قام بها، ويشير إلى أن مهمته تزوير صكوك ضد أشخاص، ومن ثم رفع دعاوى قضائية ضدهم، وفي إحدى العمليات شهد زورا ضد شخص بعدما زور ضده صكا بقيمة 450 مليون دينار عراقي (310 آلاف دولار أمريكي تقريبا).

ويشهد العراق خلال السنوات الأخيرة عمليات نصب واحتيال تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة، من خلال تزوير الصكوك وتزوير سندات العقارات وغيرها من طرق النصب والاحتيال.

المصدر: RT