من يتربع على عرش قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم.. ؟!

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العالم، ويتصدر القائمة لأول مرة مؤسس شركة “تسلا”، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بثروة صافية قدرها 219 مليار دولار.

وبشكل عام، هناك 2668 مليارديرا على قائمة “فوربس” للمليارديرات لعام 2022، والتي انخفضت بنسبة 87 مقارنة بعام 2021. وانخفضت الثروة الجماعية لهؤلاء بنحو 400 مليار دولار إلى 12.7 تريليون دولار.

وأفادت “فوربس” بأن “وباء كورونا والأسواق الراكدة وسط الحرب الروسية- الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط، أثر على ثروات هؤلاء المليارديرات”.

وفي المرتبة الثانية من قائمة المجلة لأغنى أغنياء العالم يأتي مؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس، بصافي ثروة تبلغ 171 مليار دولار، يليه على التوالي:

قطب الأعمال فرنسي برنار جان إتيان بصافي ثروة 158 مليار دولار.

مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس بصافي ثروة تبلغ 129 مليار دولار.

رجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت بصافي ثروة تبلغ 118 مليار دولار.

رجل الأعمال الأمريكي والمشارك في تأسيس “غوغل” لاري بايج، بصافي ثورة تبلغ 111 مليار دولار.

عالم الحاسوب الأمريكي من أصل روسي، والمشارك في تأسيس “غوغل” سيرغي برين، بصافي ثورة تبلغ 107 مليار دولار.

رجل الأعمال الأمريكي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “أوراكل” لاري إليسون، بصافي ثورة تبلغ 106 مليار دولار.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة “مايكروسوفت” ستيف بالمر، بصافي ثورة تبلغ 91.4 مليار دولار.

رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، بصافي ثورة تبلغ 90.7 مليار دولار.

