الوثبة يتعادل مع تشرين في قمة مباريات الجولة 18 من الدوري

سيطر التعادل السلبي بين الوثبة وتشرين في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت اليوم على ملعب الباسل بحمص.

وزاد الفتوة من جراح النواعير وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين وسجل أهداف الفتوة عز الدين عوض وعدي جفال وعبد الرحمن الحسين في الدقائق 15 و63 و92 فيما سجل هدفي النواعير سعد الله قطرميز بالدقيقتين 79 و94.

وفي ملعب السابع من نيسان بحلب حقق جبلة فوزاً عريضاً على مضيفه عفرين بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من حمزة الكردي وحيدر محمد ومصطفى الشيخ يوسف في الدقائق 23 و52 و61.

وبعد طول انتظار حقق الاتحاد أهلي حلب فوزاً مستحقاً على الحرجلة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت في ملعب الجلاء بدمشق عبر علي خليل ومحمد ريحانية وزكريا رمضان في الدقائق 61 و79 و93.

وفي ملعب الفيحاء بدمشق حقق الجيش فوزاً كاسحاً على جاره الشرطة وبأربعة أهداف دون رد سجلها كل من عمر الترك وأحمد الأحمد ومحمد الواكد وميلاد حمد في الدقائق 19 و77و79 و89.

بدوره حقق حطين فوزاً صعباً وغالياً على الكرامة بهدف وحيد سجله عمر قلفاط بالدقيقة 76 في المباراة التي جرت على أرض ملعب البعث في جبلة وكانت منافسات هذه المرحلة افتتحت أمس حيث فاز الطليعة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين.

وعلى ضوء هذه النتائج تابع الوثبة تصدره الترتيب برصيد 45 نقطة يليه تشرين بـ 44 نقطة ثم الجيش بـ 32 نقطة فالوحدة بـ 30 نقطة والطليعة بـ 27 نقطة والفتوة بـ 25 نقطة والكرامة وحطين ولكل منهما 24 نقطة ثم جبلة 23 نقطة والاتحاد أهلي حلب بـ 22 نقطة والحرجلة بـ 20 نقطة ثم الشرطة بـ 13 نقطة والنواعير بـ 9 نقاط وعفرين أخيراً بـ 4 نقاط.