الاقتصاد توقف استيراد عدة مواد حتى نهاية العام

وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه محمد سامر الخليل، تعميما إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ومديرية الجمارك العامة ورؤساء دوائر المنح لدى هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية، قضى بموجبه الاستمرار بإيقاف استيراد عدة مواد حتى نهاية العام شملت (جبنة شيدر-اكسسوارات الموبابلات -مكبرات صوت- جوز ولوز وكاجو وزبيب-مكيفات منزلية-مواسير وأنابيب معدنية المنتج محليا-حديد زوايا ومبسط ومربع المنتج محليا-سيراميك-ترابيع وبلاط-مكعبات من الفسيفساء-قطع خزفية مشغولة-هواتف – أحجار النصب والبناء).

كما تضمن التعميم إعادة إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لايجازات موافقات الاستيراد وهي (التمر-كتل الغرانيت الطبيعي – زيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات-عدادات نقود-السيارات السياحية والفانات والمكروباصات وباصات للقطاع العام-باصات ومكروباصات للمؤسسات التعليمية وفق آلية يتم اعتمادها من قبل وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية.