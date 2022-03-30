 منتجات جديدة لشركة سار للمنظفات

أعلنت الشركة العامة للصناعات الكيميائية “سار” عن إنتاج 7 منتجات جديدة إضافة إلى منتجاتها السابقة وبما يلبي حاجة جهات ومؤسسات القطاع العام والسوق المحلية.

وبين المدير العام للشركة هشام فريج أن الشركة تعمل منذ بداية العام الحالي على إدخال منتجات جديدة ضمن خطتها الطموحة لزيادة عدد منتجاتها مع المحافظة على جودتها وبمواصفات قياسية تنافس مثيلاتها في القطاع الخاص وبأسعار مناسبة وبهدف تغطية حاجات الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن المنتجات الجديدة تتضمن صابون الغار وصابوناً سائلاً لليدين وشامبو الشعر ومعطرا للأرضيات ومجموعة من مساحيق التنظيف متعددة الاستعمالات خاصة بالملابس الملونة وبالملابس السوداء.

ولفت فريج إلى أن أكثر من 90 بالمئة من منتجات الشركة مسوقة وعليها طلبات كبيرة فمثلاً يوجد طلبات تسويقية لـ 60 طناً من صابون الغار وجاءت الشركة في المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي في تأمين احتياجات مؤسسات جهات القطاع العام من مواد تعقيم ومنظفات بمختلف أصنافها.

وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركة بين الفريج أن الحرب الإرهابية على سورية أثرت على عمل الشركة وخروجها عن الإنتاج بعد تدمير جزء كبير من مقرها الرئيسي في منطقة تل كردي بريف دمشق وتعمل في مقر مؤقت حالياً بشركة زجاج دمشق وتم نقل الكوادر وإعادة البدء بالإنتاج اعتباراً من عام 2015.

ولفت إلى أن الشركة تعاني في مقرها الجديد من ضيق المكان وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة تأمين المادة الأولية ونقص الكوادر من يد عاملة وفنيين وتعمل من خلال دعم وزارة الصناعة بتأمين اليد العاملة والفنية اللازمة.

ومن جهته أكد وكيل عام مبيعات الشركة حسام إبراهيم أن اسم وسمعة منتجات الشركة والثقة بها يشكل عاملاً مهما في تسويق مبيعاتها مبيناً أنها ستقدم عروضا جيدة في شهر رمضان المبارك كما أنها تسعى إلى طرح منتجاتها عبر صالات السورية للتجارة بسعر التكلفة.

