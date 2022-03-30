مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون محيط مدينة عين عيسى وطريق إم فورشمال الرقة

30-03-2022

مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون محيط مدينة عين عيسى وطريق إم فورشمال الرقة

قصفت مجموعات إرهابية مرتبطة بالاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي إم فور شمال الرقة.

وذكرت مصادر محليةأن محيط عين عيسى وطريق إم فور بريف الرقة الشمالي شهدا قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة من قبل المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي خلال الساعات القليلة الماضية.

وبينت المصادر أن القصف أدى إلى اضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالات ذعر بينهم وشل الحركة على الطريق الدولي وفي القرى والبلدات المجاورة.

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