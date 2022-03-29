رسومٌ جديدة على المنازل والخدمات في دمشق

أصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة مقابل الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية.

وبموجب القرار تم تقسيم مناطق دمشق بالنسبة للرسوم مقابل الخدمات إلى ثلاث مجموعات حسب الواقع التجاري لكل منطقة، بحيث تراوح الرسم الشهري بين 4 آلاف ليرة وحتى 16 ألفاً وذلك للمساحة من متر مربع وحتى 100 متر مربع، ويضاف مبلغ 1000 ليرة لكل 25 متراً زيادة عن المساحة المعلنة.

كما يطرح المبلغ ذاته بالنسبة للجادات والطوابق من الثاني فما فوق والقبو مع تكليف المستودعات المعدة لتخزين البضائع بمبلغ 5 آلاف ليرة شهرياً.

وحددت الرسوم بالنسبة لمناطق المخالفات بدمشق ب1 لـ3 آلاف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى 20 متراً، و4 آلاف ليرة للمساحة من 21 -40 متراً، و5 آلاف ليرة للمساحة من 41 متراً مربعاً فما فوق.

كما حدد القرار الرسم الشهري لفنادق 5 نجوم بـ80 ألف ليرة، وفنادق 4 نجوم بـ65 ألف ليرة، و3 نجوم بـ50 ألف ليرة، وفنادق نجمتين بـ35 ألف ليرة، أما فنادق النجمة وما دون فهو 25 ألف ليرة.

أما المشافي الخاصة، حدد الرسم الشهري بـ70 ألف ليرة بالنسبة للمشافي ذات الدرجة الممتازة، و65 ألف ليرة للدرجة الأولى، و60 ألفاً للدرجة الثانية، و50 ألفاً للدرجة الثالثة.

ورسوم المطاعم ذات الـ5 نجوم تم تحديدها بـ60 ألف ليرة شهرياً، بينما 4 نجوم بـ50 ألف ليرة، أما 3 نجوم حدد بـ40 ألفاً، والنجمتين بـ30 ألفاً، والنجمة وما دون بـ20 ألف ليرة.

المحافظة حددت رسم مطاعم الخدمة السريعة بـ25 ألف ليرة بالنسبة للتصنيف نجمتين (فئة أ)، و20 ألف ليرة (فئة ب) و15 ألف ليرة (فئة ج)، أما النجمة الواحدة فحدد الرسم بـ10 آلاف ليرة، وحدد رسم المسابح بـ35 ألف ليرة شهرياً.

كما حدد القرار الرسم الشهري للملاهي 5 نجوم والدولية بـ80 ألف ليرة، والملاهي 4 نجوم (درجة أولى) 65 ألف ليرة، والثلاث نجوم (درجة ثانية) 50 ألف ليرة، والنجمتين (درجة ثالثة) 35 ألف ليرة، والنجمة وما دون (درجة رابعة) حدد الرسم مقابل الخدمات بـ25 ألف ليرة.

أما بالنسبة لرسم النوادي الليلية ذات التصنيف خمس نجوم فهو 40 ألف ليرة، و4 نجوم 35 ألفاً، والثلاث نجوم 30 ألف ليرة، والنجمتين وما دون بـ25 ألف ليرة.

كما حدد رسم المقاهي بـ15 ألف ليرة، والمهن الفكرية من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين والمخابر والمكاتب العقارية بـ5 آلاف ليرة، وصالات الأفراح والصالات الرياضية بـ20 ألف ليرة، والمراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة حدد الرسم الشهري بـ15 ألف ليرة، وبيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية حدد الرسم بـ8 آلاف ليرة.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة سمير الجزائرلي أن الرسوم على المنازل هي في الحد الأدنى بمقدار 350 ليرة شهرياً (رسم النظافة)، علماً أن الرسوم كانت 70 ليرة.