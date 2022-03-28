منتخب سوريا يواجه منتخب العراق

تتوجه أنظار الجماهير في سوريا، صوب الإمارات، بعد غدٍ الثلاثاء لمتابعة مواجهة نسور قاسيون مع المنتخب العراقي، في ختام منافسات الدور الثالث من المؤهل لمونديال قطر 2022.

المنتخب السوري، يتذيل المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، مقابل 8 نقاط في جعبة أسود العراق، رابع الترتيب.

ويتطلع نسور قاسيون، لتحقيق الفوز الثاني في الدور الثالث، لمصالحة أنصاره بعد مسلسل من النتائج الضعيفة وهزائم ثقيلة، أبعدته مبكرا عن دائرة المنافسة، رغم التوقعات التي رجحت تفوقه قبل انطلاق الدور الثالث.

ويضم منتخب سوريا بين صفوفه، لاعبين لا تنقصهم الخبرة كعمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس وإبراهيم العالمة، إلا أن تذبذب مستواهم كان وراء الوداع المبكر لحلم المونديال.

ويتسلح منتخب سوريا، بحالة معنوية مرتفعة قبل لقاء العراق، سببها الفوز على لبنان في عقر داره، الخميس الماضي بنتيجة (3-0).

وقدم نسور قاسيون، في هذه المباراة أداء ملفتاً، مع تجانس كبير بين الخطوط الثلاث وتأمين دفاعي مثالي، وسرعة بالهجوم واستغلال رائع للفرص.

الفوز على لبنان أعاد الثقة والهيبة لنسور قاسيون، ومنحهم ثقة ومعنويات كبيرة، وبات لديهم دافع كبير لتحقيق فوز جديد، للتأكيد على أن الكرة السورية تمرض ولا تموت.

ويعاني منتخب سوريا من جملة غيابات مهمة ومؤثرة، تتمثل في السومة وخريبين وإياز عثمان ومحمد عثمان وعبد الرحمن ويس وأحمد الصالح وحسين جويد، ورغم ذلك قدم البدلاء مباراة مشرفة وشوط أول للذكرى أمام منتخب لبنان، حين سجلوا ثلاثية حسمت النتيجة مبكراً.

فوز نسور قاسيون على لبنان، رفع من سقف الطموحات للجماهير، لبناء منتخب جديد وبوجوه جديدة، وضمن استراتيجية جديدة بعيدة عن غرور اللاعبين الكبار.