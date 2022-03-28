العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ32
مع دخول العملية الروسية في أوكرانيا شهرها الثاني يواصل الجيش الروسي توجيه ضربات صاروخية وجوية دقيقة للمواقع العسكرية والحيوية الأوكرانية.
ميدانيا
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