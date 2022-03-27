أكثر من مليوني ليرة كلفة الشحن بين المحافظات السورية !

عقب موجة الغلاء التي تضرب جميع الأسواق والمواد في سوريا، أرجع أحد المستوردين السبب قائلاً بإن «السيارة الشاحنة اليوم من المرفأ تحتاج ما يقرب من 350 ليتر مازوت وهذه الكمية تلعب دوراً في زيادة التكاليف والأسعار وخاصة أن سعر الليتر اليوم يصل إلى نحو 5 آلاف ليرة إضافة إلى أجرة السائق ومصروف واستهلاك السيارة وغيرها وأجرة السيارة الشحن».

وأوضح أن «أجرة الشحن اليوم ضمن المحافظات تتراوح بين 2 و2.2 مليون ليرة، علماً أن وزارة حماية المستهلك على حساباتها يجب ألا يتجاوز تكلفة نقل السيارة الشاحنة ما بين 700 إلى 800 ألف ليرة…وهذا بالتأكيد مخالف للتسعير».

وبحسبة بسيطة وفق المستورد الذي صرح عبر إحدى الصحف المحلية «نجد أن 350 ليتر مازوت إذا كان سعر الليتر 5 آلاف سعرها 1.750 ليرة وذلك نظراً لوجد شح بالمادة حالياً نتيجة البرد حيث أصبح هناك ضغط على المحروقات»، ورأى أنه «عندما تنتهي موجة البرد سوف توجه المحروقات باتجاه الصناعة وسيارات النقل وغيرها».

