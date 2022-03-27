هل ينوي المركزي طرح ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف ليرة؟

نفى مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي، إياد بلال، ما يتم تداوله حول نية المصرف طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية.

وأكد بلال في تصريحات صحفية أنه لا نيّة للمصرف حالياً بطرح أي فئة نقدية جديدة أو طرح أي فئة بشكل جديد.

وحول استمرارية إصدار الـ50 ليرة المعدنية، أضاف بلال أن الحاجة لها كانت ضرورية في المواصلات، أما حالياً انخفض الطلب عليها، ويتم إنتاجها وفقاً للحاجة والطلب.

وأشار إلى أنها ما تزال موجودة ويؤخذ موضوع تكلفة المعدن قبل الإنتاج، بحيث تكون تكلفتها أقل من قيمتها الاسمية.

وتحدث بلال أن المصرف المركزي يعمل حالياً على نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي أُطلقت في الشهر الأول من العام الحالي.

ومنذ طرح المصرف المركزي ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية في كانون الثاني 2021 على الرغم من نفيه طباعتها قبل ذلك، تحدثت عدة تقارير إعلامية عن نية الحكومة السورية طرح ورقة الـ10000 ليرة للتداول في الأسواق لينفيها المصرف.

وصرّح حاكم المصرف، محمد عصام هزيمة، في 30 من تشرين الأول 2021، بأنه لا توجد أي ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة، خاصة أن منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية، مشيراً إلى أن العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفي فيها المصرف طرح هذه الورقة النقدية، فبعد إعلانه إصدار ورقة خمسة آلاف ليرة سورية، في 24 من كانون الأول 2020، بنحو شهر، نفى الأنباء المتداولة حول تحضيرات لطرح ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف ليرة.

واعتبر أن هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، لافتاً إلى أن إصدار الفئات النقدية مبنيّ على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي.