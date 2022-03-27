العراق يبني جداراً إسمنتياً على الحدود مع سوريا

أكد مصدر عسكري عراقي، أن العراق أنهى بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المصدر العسكري العراقي، إن «قيادة العمليات المشتركة نجحت بنصب حاجز خرساني بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا في منطقة جبل سنجار غربي العراق، والذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات».

وأضاف أن الهدف هو قطع الطريق أمام تسلل عناصر تنظ يم الدولة، موضحاً أنه «تم نشر قوات أمنية خلف هذا الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف متر ويمتد لـ10 كيلومترات».

وأشار إلى أن هذا الجدار هو مرحلة أولى، إذ تنوي السلطات الأمنية العراقية في مرحلة ثانية غلق كافة المناطق الحدودية مع سوريا التي قد يتسلل منها عناصر للتنظ يم الإرهابي.

وأكد أن العمل مستمر، دون أن يحدد الطول النهائي للجدار أو متى سينتهي العمل به.

وحسب وسائل إعلام عراقية، فإن السلطات العراقية تواصل «عمليات تحصين حدودها الغربية مع سوريا من الجهة الغربية والمقابلة لمحافظتي الحسكة ودير الزور».

وازدادت الخشية من عبور عناصر التنظ يم للحدود بين سوريا والعراق، لا سيما بعدما شن تنظ يم الدولة هجوماً على سجن في سوريا يضم عناصر منه في محافظة الحسكة السورية في كانون الأول الماضي.