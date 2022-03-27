وزيران سوريان في الإمارات.. لهذه الأسباب

كشفت مواقع محلية عن زيارة كل من وزيري الإدارة المحلية والتنمية الإدارية إلى الإمارات اليوم، وذلك تلبيةً لدعوتهما للمشاركة في أعمال وفعاليات إقليمية ودولية رائدة.

ومن المفترض أن يشارك وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف كضيف رئيسي في أول أسبوع للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تنظمه إمارة دبي لعام 2022.

بينما وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ستشارك في فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للحكومات الذي يهدف بشكل أساسي إلى تبادل المعرفة وتقديم الآراء ووجهات النظر عبر حوار مفتوح بين مختلف القيادات الحكومية في مجالات التنمية والتطوير الحكومي واستشراف المستقبل والتكنولوجيا.

ومنذ عدّة أيام، زار الرئيس الأسد الإمـارات، والتقى كل من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي لشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية أن اللقاء مع حاكم دبي تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

بدوره، قال محمد بن راشد آل مكتوم: «حريصون على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البناء مع سوريا ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً».

ورافق الأسد كل من وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ونائب وزير الخارجية بشار الجعفري.

وكان الرئيس السوري، استقبل في تشرين الثاني من العام الماضي وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات