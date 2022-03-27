تعرف إلى بدائل الزيت النباتي

زيت الزيتون

يتحمل زيت الزيتون العادي درجات الحراية العالية ويمكنك استخدامه للقلي خصوصا إذا كان من البكر الممتاز، كما يعتبر بديلا ممتازا للسلطات.

زيت الفول السوداني

تشبه خصائص زيت الفول السوداني الزيوت النباتية رائجة الاستخدام ، مما يجعله بديلاً رائعًا. ويعتبر بديلا جيدا للقلي، ويتمتع بقيمته العالية لنكهته المحايدة، إلا أنه إنتاجه قليل وليس من السهل الحصول عليه.

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند بمثابة بديل ممتاز يمكن استخدامه للقلي والخبز، طعمه ليس محايدا تماما وسيكون طعامك بنكهة جوز الهند قليلاً.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو هو زيت يستخرج من لب ثمار الأفوكادو ، وهو بديل صحي ولذيذ للزيت النباتي ومع مقاومته الجيدة للحرارة، وطعمه، يعد هذا الزيت مثاليًا لأي استخدامات للطهي في المطبخ ، بما في ذلك الشواء والقلي والمخبوزات.

الزبدة

يمكنك استخدام الزبدة بدلاً من الزيت النباتي في بعض الأطباق، أو مع المخبوزات، لكنها خيار سيء للقلي، بينما للطهي يمكنك استخدامها دون قلق دون حرارة عالية.



صوص التفاح

لا يعتبر صوص التفاح بديلا جيدا للقلي أو الطهي طبعا، لكن عندما يتعلق الأمر بالمخبوزات، فإن صوص التفاح بديل رائع للزيت النباتي وسيقلل الدهون في الوصفة.

الزبادي

يمكنك إضافة لبن الزبادي إلى المخبوزات بدلا من الزيت النباتي وهذا بالتأكيد سيجعل منها مخبوزات صحية، وأقل دهونا.

زيت السمسم

يعتبر زيت السمسم بديلا رائعا ولذيذ وصحيا مقارنة بالزيوت النباتية الرائجة، ويمكنك استخدامه للصلصات، والسلطات، وحتى لقلي الطعام، لكنه ليس بديلا جيدا للمخبوزات.