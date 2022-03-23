الهدف من رفع غرامة الذبح خارج المسالخ الحد من خسارة الثروة الحيوانية

كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق د.شادي خلوف لبرنامج حديث النهار على شام اف ام أنه تم رفع الغرامات للذبح خارج المسالخ على شقين، الأول الذبح خارج المسلخ للغنم أو العجول أو الأبقار الصالحة للاستهلاك البشري تتراوح قيمة الغرامة بين 40 – 75 ألف على حسب نوع الذبيحة، أما المضبوطة وغير صالحة للاستهلاك البشري فغرامتها بين 300 ألف إلى مليون ليرة.

وأوضح د.خلوف أن ارتفاع الغرامة جاء وفقاً للمرسوم 37 الخاص بالقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، والهدف عدم خسارة الثروة الحيوانية والتي تعاني من مشكلة الذبح الجائر، إلى جانب ضبط طريقة ذبح اللحوم بحيث لا تكون مريضة أو غير صالحة للاستهلاك والتأكد من نوعية اللحوم التي تصل للمواطنين.

وحول تسجيل ضبوط للحوم غير صالحة للاستهلاك البشري أكد د.خلوف أنه لم تسجل أي حالة لبيع نوعية لحوم غير المتعارف عليها، وهناك متابعة مستمرة للحوم الحمراء والبيضاء الموجودة في الأسواق.



شام إف إم