مبادلاتنا التجارية تجاوزت سقف 98 مليار ليرة في شهرين

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن الواقع الإنتاجي للمؤسسة بالقياس للظروف التي يمر فيها اقتصادنا الوطني والحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة تعدّ نتائجه أكثر من جيدة، لاسيما على صعيد الاستثمار وتحقيق الإيرادات والمبادلات التجارية من وإلى المناطق الحرة وفروعها المنتشرة في المحافظات حيث حققت المؤسسة على صعيد الإيرادات مقارنة مع السنوات السابقة زيادة واضحة قدرت قيمتها في العام 2019 بحدود 4,5 مليارات ليرة, وفي العام 2020 بلغت قيمتها 9,2 مليارات ليرة , وفي العام 2021 قدرت قيمة الإيرادات بحوالي 27,4 مليار ليرة, في حين تجاوزت قيمتها خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي سقف 8,8 مليارات ليرة..

وعدّ كوسا هذه القيمة في الإيرادات خلال الفترة المذكورة من العام الحالي مؤشراً إيجابياً على تحسن واقع العمل وزيادة في إنتاجية المناطق الحرة مع توقعات بمضاعفة الإيرادات مع نهاية العام الحالي عن السابق..

أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فقد أكد كوسا أن عدد المستثمرين الفعليين في المناطق تجاوز سقف 750 مستثمراً قدرت قيمة استثماراتهم بحوالي 365 مليون دولار, والجانب المهم في الحالة الاستثمارية فرص العمل التي تم توفيرها والتي زاد عددها على 4830 فرصة عمل جميعها مولدة للدخل..

والجانب الآخر والمهم من عمل المناطق الحرة يتعلق بالجانب التجاري حيث قدرت قيمة البضائع والآليات المستوردة عبر المناطق خلال الشهرين الماضيين بحدود 63 مليار ليرة, في حين تجاوزت قيمة البضائع المصدرة سقف 35 مليار ليرة، و وبذلك يكون حجم المبادلات التجارية خلال الفترة المذكورة بحوالي 98 مليار ليرة, وبالتالي يمكن البناء على هذه المؤشرات بنتائج أفضل خلال الأيام القادمة..

وللرسوم الجمركية حديث آخر فالأرقام التي ذكرت لا تقل أهمية عما تم تحقيقه على صعيد الرسوم الجمركية المفروضة البضائع التي وضعت بالاستهلاك المحلي حيث بلغت قيمتها الإجمالية خلال الشهرين المذكورين بحدود أربعة مليارات ليرة, مع توقعات بزيادة الرقم إلى مستويات تتناسب مع حجم التبادل التجاري في المنطقة.

تشرين