الجمعية الفلكية: موعد التوقيت الصيفي 25 آذار.. وهو أفضل اقتصادياً 

ذكر رئيس الجمعية الفلكية د.محمد العصيري لبرنامج حديث النهار على شام إف.إم أن 25 آذار يوم الجمعة القادم هو موعد الانتقال للتوقيت الصيفي، ويصادف الجمعة الأخيرة من شهر آذار، وهو أفضل بكثير من التوقيت الشتوي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية ويساهم بتوفير الطاقة أيضاً، علماً أن التوقيت الشتوي هو الرسمي والأساسي في سورية.

ولفت د.العصيري إلى أن معظم دول الجوار لسورية تعتمد التوقيت الصيفي بشكل ثابت، وعدلت مواعيد ذهاب الطلاب إلى المدارس، والمشكلة الوحيدة بالتوقيت الصيفي هي الذهاب إلى المدارس صباحاً حيث تكون الأجواء ما زالت معتمة.

وبين د.العصيري أننا دخلنا فصل الربيع في 21 آذار، ولكن سنلمس أثره اعتباراً من الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن تكون الأجواء في رمضان صيفية ربيعية.

وكانت ذكرت رئاسة مجلس الوزراء ببدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل الموافق الـ 25 من شهر آذار الجاري بحيث يتم تقديم الساعة ستين دقيقة عند الساعة الـ 12 منتصف ليل الخميس.



شام إف إم