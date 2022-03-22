تسعيرة جديدة للسندويش تصدر خلال أسبوع

نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد إبراهيم صدور الأسعار الجديدة للسندويش والكعك والصمون والخبز السياحي، كاشفاً أنها ستصدر خلال أسبوع.

وأكد أن أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من 1200 ليرة سورية كحال أي سعر يخالف الأسعار الرسمية الصادرة يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه للبيع بأسعار زائدة، لتصل العقوبة إلى الإغلاق مع فرض الغرامة المالية.

وأضاف: بمجرد تنظيم الضبط تتم مراسلة الوزارة بذلك، ويمكن استبدال عقوبة الإغلاق بالغرامة لكن بعد موافقة الوزارة.

وبيّن إبراهيم أن التعرفة الجديدة قيد الدراسة ولم تصدر بعد ولا يمكن حالياً معرفة نسبة الزيادة، منوهاً إلى أن أي تسعيرة جديدة يلحظ فيها كل العوامل المؤثرة على تكلفة المنتج النهائي، سواء موضوع العمالة أم حوامل الطاقة أو أجور النقل أو المواد الداخلة في تكلفة المادة.

